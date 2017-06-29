В Google Photos появились общие библиотеки

Компания Google выпустила обновление своего сервиса Google Photos (Google Фото). Среди основных новшеств — рекомендации и общие библиотеки. Эти функции уже начали распространяться в веб-версии и приложениях для Android и iOS.





Общие библиотеки позволяют предоставить доступ для избранных пользователей ко всем фотографиям или только к некоторым из них. Также можно настроить специальные правила, чтобы выбрать то, чем вы хотите поделиться. Например, можно предоставить доступ к снимкам, сделанным после указанной даты, или к фото с определенными людьми.

В Google Photos также начнут отображаться рекомендации, с кем можно поделиться сделанными снимками. Рекомендации появляются на новой вкладке Общие альбомы. Пользователи Google Фото, которым вы отправите выбранные фотографии, получат оповещение в приложении. Пользователи, у которых нет Google Фото, получат электронное письмо или SMS со ссылкой на фотографии. Пользователи, которым вы отправили фотографии, получат предложение поделиться с вами снимками, на которых есть вы.