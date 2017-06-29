Lingualeo запускает онлайн-тренажеры по аудированию

Команда популярного онлайн-сервиса по изучению английского языка Lingualeo сообщила о запуске новых тренировок для мобильных устройств iOS. По словам разработчиков, Lingualeo первым в России запускает подобные онлайн-тренажеры для прокачки навыка восприятия на слух.





Новый раздел мобильного приложения Lingualeо для iOS содержит тренировки, которые позволяют полностью автоматизировать формирование навыка слушания. Тренировки аудирования Lingualeo содержат более 9 500 оригинальных учебных материалов.

Методисты Lingualeo разработали комплекс тренировок слушания, который позволит развить у пользователей следующие навыки: восприятие на слух (auditory perception) и узнавание (recognition, discrimination), внимание (concentration), предвосхищение или вероятностное прогнозирование (prediction/forward inferencing), смысловая догадка (guessing/inferring from context), сегментирование речевого потока (segmentation /chunking) и группировка (grouping).

В тренировках задействованы три формы речи: монолог, диалог, смешанный вариант. Цикл занятий состоит из 2 тренировок, каждая из которых занимает не более 3-5 минут. Базовые тренировки доступны пользователям бесплатной версии Lingualeo.

Обновленный LinguaLeo для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.