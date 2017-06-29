На Maps.me заработала реклама в поиске на картах

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, объявила о запуске международной платформы локальной рекламы для владельцев малого и среднего бизнеса. Как отмечают разработчики, это позволит заведениям привлекать клиентов через рекламу на картах.


Рекламная платформа уже доступна пользователям в тестовом режиме. Платформа Maps.Me генерирует объявление автоматически на основании данных о заведении, имеющихся на картах. Рекламируемый объект выделяются визуально: при отображении результатов поиска списком он подсвечивается, а на карте — выделяется крупной звездочкой.

При обычном просмотре карты заведение отмечено нестандартной иконкой, выделяющейся на фоне остальных. Кликнув на заведение, пользователь увидит контактную информацию: адрес, номер телефона, часы работы и так далее. Кроме того, он сможет построить маршрут до места или вызывать такси. Вся информация о заведении отображается на языке, выбранном пользователем.

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Maps.me
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS морько карты Mail.Ru MAPS.ME

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Яндекс выпустил облегченную версию браузера для Android
Lingualeo запускает онлайн-тренажеры по аудированию
Sony Xperia Z5, Z4 Tablet и Z3 Plus начали обновляться до Android 7.1.1 Nougat

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 26