Яндекс выпустил облегченную версию браузера для Android

Команда разработчиков Яндекса сообщила о выпуске экспериментальной облегченной версии браузера для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Приложение под названием Яндекс.Браузер Лайт ориентировано на пользователей, которые хотят сэкономить место на устройстве и кому нужен быстрый браузер без дополнительных функций.


В Яндекс.Браузер Лайт предусмотрена базовая функциональность. В адресной строке можно искать сайты, в том числе просто по названию, а также задавать вопросы Яндексу. На панели визуальных закладок, которая открывается в новой вкладке, — сохранять понравившиеся сайты. В ленте персональных рекомендаций Дзен отображаются подобранные новости и статьи.

Дистрибутив легкого Браузера весит меньше мегабайта. Чтобы браузер не занимал много памяти впоследствии, разработчики рекомендуют время от времени очищать кэш в настройках приложения. При необходимости его можно перенести на карту памяти.

Яндекс.Браузер Лайт для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Яндекс
Теги
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