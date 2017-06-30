Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS High Sierra

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию десктопной операционной системы macOS High Sierra. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи компьютеров Apple могут скачать и установить бета-версию macOS High Sierra.





Публичная бета-версия macOS High Sierra стала доступна после довольно продолжительного тестирования разработчиками, которое проходило с анонса ОС 5 июня на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference). Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID.

Главные изменения в macOS High Sierra касаются внутренней составляющей, повышении скорости стабильности и тому подобного. Новая файловая система Apple File System становится системой по умолчанию для Mac. Как обещают разработчики, Файловая система Apple (APFS) с улучшенной производительностью более надежна и безопасна. При этом macOS High Sierra совместима с ранее отформатированными дисками HFS для чтения и записи.

Поддержка отраслевого стандарта HEVC (H.265) позволяет воспроизводить в обычном и потоковом режиме видеофайлы 4K, занимающие до 40% меньше места, чем при существующем стандарте H.264.

В Safari появилась блокировка авто-воспроизведения видео. В Safari появилась блокировка авто-воспроизведения видео. Функция Intelligent Tracking Prevention использует технологии машинного обучения для обнаружения и удаления данных, с помощью которых рекламодатели отслеживают активность пользователя в интернете. По словам разработчиков, это позволило создать самый быстрый интернет-браузер в мире. Другие заметные новшества коснулись приложений Почта и возможностей редактирования в Фото.

Также в macOS High Sierra уделяется большое внимание возможностям виртуальной реальности. Планируется, что компания Valve оптимизирует платформу виртуальной реальности SteamVR для macOS и обеспечит поддержку гарнитуры HTC Vive, а Unity и Epic настроят для macOS свои инструменты разработки VR-контента. Кроме того, позже в этом году в Final Cut Pro X появится поддержка профессиональных 360-градусных потоков с возможностью импорта, монтажа и экспорта сферического видео.

Финальный релиз macOS High Sierra запланирован на осень 2017 года в формате бесплатного обновления в Mac App Store.