Facebook запустил поиск точек доступа Wi-Fi

Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию поиска публичных точек доступа Wi-Fi еще в прошлом году. Тогда она была доступна только для iOS и только в некоторых регионах. Теперь команда соцсети объявила о начале внедрения этой возможности в международном масштабе в мобильных приложениях как для iPhone, так и для Android.


Функция «Найти Wi-Fi» (Find Wi-Fi) можно найти на вкладке «Дополнительно» (More). Нажав на нее пользователь увидит близлежащие хотспоты Wi-Fi списком или на карте, а также информацию о заведении, которому принадлежит сеть.

Приложение Facebook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Facebook
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS социальная сеть FACEBOOK

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