Google Triangle позволяет выборочно блокировать трафик для приложений

Компания Google впустила экспериментальное приложение Triangle для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android. На данный момент Google Triangle тестируется на Филиппинах.





Google Triangle позволяет контролировать, сколько трафика потребляет то или иное приложение, блокировать интернет-трафик для выбранных приложений, а также выдавать временное разрешение на 10, 30 или 60 минут. Другие опции включает постоянную блокировку или постоянный доступ для приложения.

Google Triangle доступен для бесплатной загрузки в Google Play.