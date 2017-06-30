Google Triangle позволяет выборочно блокировать трафик для приложений

Компания Google впустила экспериментальное приложение Triangle для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android. На данный момент Google Triangle тестируется на Филиппинах.


Google Triangle позволяет контролировать, сколько трафика потребляет то или иное приложение, блокировать интернет-трафик для выбранных приложений, а также выдавать временное разрешение на 10, 30 или 60 минут. Другие опции включает постоянную блокировку или постоянный доступ для приложения.

Google Triangle доступен для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Google Triangle
Теги
смартфон ANDROID планшет

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Facebook запустил поиск точек доступа Wi-Fi
Главное за неделю: вирус-вымогатель Petya, SNES Classic Mini, Telegram остается
Telegram запустил настройки Proxy, Android Pay и супергруппы

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27