Moto X Style начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Смартфон Moto X Style, также известный в США как Moto X Pure Edition, начал получать обновление прошивки с операционной системой Android 7.0 Nougat. Об этом сообщил профильный ресурс TechDroider со ссылкой на пользователей смартфона в Бразилии.





Помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, апдейт также несет майское обновление безопасности от Google и видеочат Google Duo. Как ожидается, после Бразилии, обновление до Android 7.0 Nougat станет доступно и в других регионах.

Напомним, Moto X Style вышел в 2015 году и изначально работал под управлением операционной системы Android Lollipop.