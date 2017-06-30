Moto X Style начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Смартфон Moto X Style, также известный в США как Moto X Pure Edition, начал получать обновление прошивки с операционной системой Android 7.0 Nougat. Об этом сообщил профильный ресурс TechDroider со ссылкой на пользователей смартфона в Бразилии.


Помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, апдейт также несет майское обновление безопасности от Google и видеочат Google Duo. Как ожидается, после Бразилии, обновление до Android 7.0 Nougat станет доступно и в других регионах.

Напомним, Moto X Style вышел в 2015 году и изначально работал под управлением операционной системы Android Lollipop.

Источник
TechDroider
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Android 7.0 Nougat Moto Moto X Style

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Lenovo выпустила Moto G5 в России

22 мая

Lenovo представила Moto Z2 Play официально

1 июня

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Металлический Moto M выходит в Европе

16 декабря 2016

Ритейлер полностью рассекретил Moto G5 и G5 Plus до анонса

16 февраля
Из рубрикиПриложения
Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS High Sierra
В Google Photos появились общие библиотеки
Яндекс выпустил облегченную версию браузера для Android

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27