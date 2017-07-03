Xiaomi раскрыла планы по обновлению до Android Nougat

Компания Xiaomi прояснила свои планы по обновлению смартфонов до Android Nougat. Всего Xiaomi собирается выпустить обновление прошивки с Android Nougat для четырнадцати смартфонов.





Среди этих 14 смартфонов — Xiaomi Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Redmi 4X и Redmi Note 4X, они уже начали получать апдейт до свежей версии ОС. Также в списке упоминается, что Mi 6, Mi Max 2, Mi 5C и Redmi 4X получат сразу Android 7.1 Nougat.

В конце июня Xiaomi выпустила тестовую версию MIUI 8 Developer Edition на базе Android Nougat для разработчиков для прошлогодних смартфонов Xiaomi Mi 5S, 5S Plus, Mi Note 2 и Mi Mix. Напомним, Xiaomi Mi 5S, 5S Plus, Mi Note 2 и Mi Mix вышли в четвертом квартале, спустя несколько месяцев после релиза Android Nougat. Более того, они считались флагманами Xiaomi вплоть до выпуска Xiaomi Mi 6 весной 2017 года. Логично было бы предположить, что Xiaomi не станет затягивать с их обновлением, но апдейт до Android Nougat для них так пока и не вышел.