Яндекс.Навигатор научился звать на помощь

Команда сервиса Яндекс.Навигатор запустила новую возможность для мобильных, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Теперь пользователи смогут вызвать эвакуатор или техническую службу прямо из приложения.





Отправить заявку можно в настройках приложения. Потребуется указать марку и модель машины и сообщить, где она находится и какая помощь нужна — например замена колеса, буксировка к обочине или подзарядка аккумулятора. В течение 15 минут приложение пришлет предложения одной или нескольких служб, которые готовы принять заказ. Их отбирают по рейтингу, цене и удаленности от машины.

В начале года новая возможность была запущена в тестовом режиме в Москве и Петербурге. Как обещают разработчики, сейчас она доступна по всей стране. Для подбора сервисов используются данные от компании «Все эвакуаторы России». Это агрегатор эвакуаторов и автосервисов, к которому подключено в общей сложности около 7500 техслужб.

Яндекс.Навигатор для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.