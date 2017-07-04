Одноклассники запустили спецверсию UC Browser

Команда социальной сети Одноклассники совместно с командой разработчиков UC Browser, за которой стоит Alibaba Mobile Business Group, представили новую версию мобильного браузера с быстрым доступом к сервисам социальной сети.


С помощью push-уведомлений в новой версии UC Browser можно переключаться на сервисы Одноклассников: ленту профиля, сообщения, фотоальбомы, игры и другие.

Пользователи Одноклассников могут подключить в браузере уведомления о новых сообщениях, заявках в друзья, «классах», комментариях и денежных переводах. Уведомления будут отображаться в браузере даже при закрытой вкладке Одноклассников, а также при закрытом браузере и в режиме блокировки экрана телефона. Подключить сервисы Одноклассников и авторизоваться в социальной сети можно будет в настройках UC Browser.

Новая мобильная версия браузера UC Browser доступна в Google Play для смартфонов на платформе Android.

Источник
Одноклассники
Теги
смартфон ANDROID планшет социальная сеть браузер одноклассники ALIBABA UC Browser

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