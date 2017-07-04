Тестирование Sailfish OS для Sony Xperia X откроется в июле

Еще в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне компании Jolla с Sony Mobile сообщили о планах по запуску официальной версии операционной системы Sailfish OS для ряда устройств Xperia. Теперь Jolla сообщила о скором выпуске первых тестовых сборок для пользователей.

Первым Sailfish OS должен получить смартфон Xperia X, выпущенный в прошлом году. Тестовая прошивка Sailfish OS 2.1.2 станет доступна для него в течение июля 2017 года.

Как отмечают разработчики, главными сложностями проекта стали поддержка приложений Android, запуск Sailfish OS на 64-битном ARM-устройстве и упрощение процесса установки.