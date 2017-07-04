Тестирование Sailfish OS для Sony Xperia X откроется в июле

Еще в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне компании Jolla с Sony Mobile сообщили о планах по запуску официальной версии операционной системы Sailfish OS для ряда устройств Xperia. Теперь Jolla сообщила о скором выпуске первых тестовых сборок для пользователей.


Первым Sailfish OS должен получить смартфон Xperia X, выпущенный в прошлом году. Тестовая прошивка Sailfish OS 2.1.2 станет доступна для него в течение июля 2017 года.

Как отмечают разработчики, главными сложностями проекта стали поддержка приложений Android, запуск Sailfish OS на 64-битном ARM-устройстве и упрощение процесса установки.

Источник
Jolla
Теги
смартфон ANDROID SONY JOLLA Sony Xperia X

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая

Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra появились в продаже в Европе

4 мая

Sony представила доступный смартфон Xperia L1

20 марта
Из рубрикиПриложения
Sony закрывает сервис распознавания музыки TrackID
В корпоративном Яндекс.Браузере появился конструктор
Одноклассники запустили спецверсию UC Browser

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 30
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27