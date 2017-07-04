В корпоративном Яндекс.Браузере появился конструктор

Команда Яндекса сообщила о запуске новой возможности в Яндекс.Браузере, предназначеном для корпоративного использования в разного рода организациях и компаниях. Теперь системные администраторы могут использовать конструктор, чтобы настроить собственную версию корпоративного Яндекс.Браузера. При сборке можно задать основные параметры внешнего вида, включить нужные дополнения, а затем скачать готовый дистрибутив.





Подготовленная в конструкторе сборка браузера устанавливается на компьютеры с помощью MSI-файла. Сотрудники не смогут менять ее настройки сами, обновления тоже не изменят заданные параметры. Администратор же может вносить изменения в конфигурацию браузера сразу на всех компьютерах — с помощью доменных групповых политик.

Как поясняют разработчики, сборка корпоративного Яндекс.Браузера, подготовленная в конструкторе, подойдет организациям, которым не нужно интегрировать браузер во внутренние системы, например в бухгалтерские программы. Более сложные решения реализует партнёр Яндекса — компания «ЛАНИТ-Интеграция».

Яндекс.Браузер для организаций доступен для операционной системы Windows с Windows 7. Базовую версию браузера с поддержкой групповых политик и системой Protect можно бесплатно скачать на сайте browser.yandex.ru/corp.