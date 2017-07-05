ASUS ZenWatch 3 получит Android Wear 2.0 11 июля

Компания ASUS подтвердила журналистам ресурса Wareable точную дату начала распространения прошивки с обновлением Android Wear 2.0 для смарт-часов ZenWatch 3. Апдейт станет доступен со следущей недели — 11 июля, если быть точнее.





В дополнение тайваньский производитель уточнил судьбу прошлого поколения смарт-часов. Для ASUS ZenWatch 2 обновление до Android Wear 2.0 будет выпущено в два этапа. Первая фаза распространения стартует в июле, а вторая — в конце июля или начале августа.

Отметим, что ASUS ZenWatch 3 вышли в продажу в декабре 2016 года, за два месяца до релиза платформы Android Wear 2.0. Как ожидалось, обновление для ZenWatch 3 должно было выйти в конце второго квартала 2017 года, но этого так и не произошло.