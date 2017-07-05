Google подтвердила выпуск Android 8.0 в третьем квартале

Компания Google обновила официальную страницу превью-программы Android O Developer Preview, уточнив планы по выходу новой версии операционной системы Android 8.0.


Первая превью-версия Android 0 для разработчиков вышла в начале весны, а в мае запустила публичное бета-тестирование. Как сообщалось тогда, стабильный релиз Android O запланирован на лето 2017 года. Как сообщается теперь на странице превью-программы, релиз Android O намечен на третий квартал, то есть в июле-сентябре.


В июне Google подтвердила номер, под которым выйдет Android O — 8.0. Осталось только дождаться подтверждения сладости, которая будет использоваться в качестве чести названия. Предположительно, Android O превратится во время релиза в Android Oreo, но есть и другая версия — Android O может оказаться в конце концов овсяным печеньем — Android 8.0 Oatmeal Cookie.

Источник
Google
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