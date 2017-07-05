Snapchat добавил голосовые фильтры и ссылки

Разработчики популярного приложения Snapchat выпустили обновление, добавляющее интересные новые возможности. Во-первых, теперь в публикации можно добавлять ссылки. Для этого надо нажать на пиктограмму скрепки.





Во-вторых, появилась возможность менять фон на фото, не затрагивая людей на нем. Для этого потребуется нажать на новую иконку в Ножницах и выбрать нужный шаблон. И, наконец, в приложении появились голосовые фильтры, с помощью которых можно менять свой голос и голоса друзей.

Обновленный Snapchat для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.