Snapchat добавил голосовые фильтры и ссылки

Разработчики популярного приложения Snapchat выпустили обновление, добавляющее интересные новые возможности. Во-первых, теперь в публикации можно добавлять ссылки. Для этого надо нажать на пиктограмму скрепки.


Во-вторых, появилась возможность менять фон на фото, не затрагивая людей на нем. Для этого потребуется нажать на новую иконку в Ножницах и выбрать нужный шаблон. И, наконец, в приложении появились голосовые фильтры, с помощью которых можно менять свой голос и голоса друзей.

Обновленный Snapchat для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Snapchat
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS Snapchat

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