В Google Maps появился виджет "Местные эксперты"

Компания Google без особой шумихи выпустила обновление для Google Maps (Google Карт) для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Апдейт приносит несколько изменений, в том числе виджет "Местные эксперты" (Local Guides).


Виджет позволяет легко добавить к местоположению отзыв или фото, а также проверить сколько у пользователя баллов. Также появился просмотр объектов из списка в режиме 3D Touch, например при поиске ресторанов. В русскоязычной версии добавлены уведомления о пересадках.

Приложение Google Карты для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Google Maps
Теги
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