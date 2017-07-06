Instagram добавил фото и видео-ответы в Истории

Команда фотосервиса Instagram выпустила новое обновление мобильных приложений устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Теперь пользователи смогут отвечать на Истории (Stories) с помощью фото или видео.


В качестве ответа на Историю можно использовать селфи, видео-Boomerang и так далее. Для того чтобы ответить на историю с помощью фото или видео, потребуется нажать на новую кнопку камеры во время просмотра Истории.

Как и при создании самих Историй, в ответе пользователь сможет применить маски, добавить стикеры, снять видео в режиме “Перемотка”. Кроме того, в ответ также будет добавлена миниатюра истории, которую можно будет переместить, увеличить или уменьшить, как стикер. Новая возможность доступна в приложении Instagram версии 10.28 и выше для iOS и Android.

Обновленный Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS фото INSTAGRAM

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