Разработчики Prisma выпустили приложение для селфи-стикеров

Компания Prisma labs, создавшая нашумевшее в прошлом году приложение Prisma, представила свою новую разработку. Приложение под названием Sticky AI позволяет создавать из отснятых селфи стикеры.

С помощью Sticky можно сделать простые и анимированные стикеры, сохранять из в коллекцию и делиться ими в чатах с друзьями. Как и в случае с Prisma, для изготовления стикеров задействуются мощности нейронных сетей и искусственного интеллекта. Приложение предлагает фильтры в стиле комиксов, также разнообразные фоны для стикеров.


На данный момент Sticky AI доступен для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Загрузить его можно бесплатно из App Store. Версия для Android обещана разработчиками "скоро".

Источник
Sticky AI
Теги
смартфон ANDROID фото Prisma селфи стикер

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