Облако Mail.Ru оценит количество фото в масштабе Эрмитажа

Команда Mail.Ru выпустила обновленную версию приложения Облако Mail.Ru для мобильных устройств. Данный апдейт приносит подробную наглядную статистику по снимкам, хранящимся в личном аккаунте. Как отмечают разработчики, функция пока реализована в качестве эксперимента и доступна только для пользователей Android.


В статистике отображаются данные как с разбивкой по годам, так и за весь период работы пользователя с Облаком. Кроме стандартных численных характеристик в статистике отображается, например, сколько денег понадобится, чтобы распечатать фотографии, сделанные в 2016 году, сколько они будут весить, и даже сколько древесины уйдет на бумагу. Также приложение подскажет, сколько времени займет просмотр слайд-шоу, если автор фото решит поностальгировать и просмотреть все свои снимки.

Статистикой можно поделиться во всех популярных социальных сетях и помериться с друзьями, оценив количество снимков в масштабе Третьяковской галереи или Эрмитажа (такие данные тоже доступны).

Обновленное Облако Mail.Ru для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Облако Mail.Ru
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смартфон ANDROID фото Mail.Ru облачное хранилище Облако Mail.Ru облако палншет

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