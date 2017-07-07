Облако Mail.Ru оценит количество фото в масштабе Эрмитажа

Команда Mail.Ru выпустила обновленную версию приложения Облако Mail.Ru для мобильных устройств. Данный апдейт приносит подробную наглядную статистику по снимкам, хранящимся в личном аккаунте. Как отмечают разработчики, функция пока реализована в качестве эксперимента и доступна только для пользователей Android.





В статистике отображаются данные как с разбивкой по годам, так и за весь период работы пользователя с Облаком. Кроме стандартных численных характеристик в статистике отображается, например, сколько денег понадобится, чтобы распечатать фотографии, сделанные в 2016 году, сколько они будут весить, и даже сколько древесины уйдет на бумагу. Также приложение подскажет, сколько времени займет просмотр слайд-шоу, если автор фото решит поностальгировать и просмотреть все свои снимки.

Статистикой можно поделиться во всех популярных социальных сетях и помериться с друзьями, оценив количество снимков в масштабе Третьяковской галереи или Эрмитажа (такие данные тоже доступны).

Обновленное Облако Mail.Ru для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.