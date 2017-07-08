Chrome OS станет больше похож на Android

Вскоре интерфейс хромбуков с Chrome OS может стать довольно сильно похож по некоторым параметрам на Android. Компания Google тестирует новый лаунчер, дружественный к сенсорному управлению.


Он уже доступен в последней сборке Chrome OS Canary, ориентированной на разработчиков и тестировщиков, еще более экспериментальной, чем бета. Об этом рассказал разработчик из Google Франсуа Бофор (François Beaufort), продвигающий Chromium-проекты.

Интерфейс состоит из лаунчера со строкой поиска, при смахивании вверх пользователь получает доступ к большему количеству приложений, как в Android, также можно задействовать голосовой поиск.

Источник
François Beaufort
Теги
ANDROID ноутбук Google CHROME OS хромбук

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