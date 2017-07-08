В Google Календаре для iOS появился виджет «Сегодня»

Спустя почти три года после запуска виджетов в iOS, разработчики официального приложения Google Календарь (Google Calendar) для iPhone и iPad сделали виджет «Сегодня».

Новый виджет показывает , что запланировано в Календаре на сегодняшний день, непосредственно в разделе «Сегодня» на iPhone или iPad. Сразу он демонстрирует следующие два события и может разворачиваться, чтобы показать еще четыре. Как и с другими виджетами «Сегодня», на iPhone 6S и iPhone 7 превью можно запустить с помощью 3D Touch.

Обновленное приложение Google Календарь доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Google Calendar
Теги
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