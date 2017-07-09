Свежее превью Windows 10 решает проблему с размытым изображением

Компания Microsoft сообщила о выпуске новой превью-версии Windows 10, под номером сборки 16237. Тестовое обновление приносит новые возможности браузера Edge, улучшенную работу с мониторами высокого разрешения, поддержку Emoji 5.0 в Emoji-клавиатуре, а также многочисленные мелкие доработки, исправления и улучшения.





Одним из самых ожидаемых новшеств стало решение проблемы с размытым изображением приложений для рабочего стола на мониторах повышенной четкости, к примеру 4K. Размытость появлялась, если у приложения менялось разрешение вывода, например при сворачивании-разворачивании, удаленного вывода, и так далее. Ранее для устранения размытости приходилось выходить из приложения и заново логиниться или вообще перезагружаться, сейчас будет достаточно закрыть и открыть приложение.

В центре оповещений теперь кнопки распределяются внизу оповещения, а не выровнены по правому краю. Браузер Edge получил функцию “Read aloud” (чтение вслух), она позволяет выделить слова или строчки, которые надо прочесть голосом. Причем в ней поддерживаются и PDF, открытые в браузере.