В Android 7.1 обнаружен режим определения паники

Многим знакома ситуация, когда в нетерпении жмешь на крестик закрытия приложения и кажется, что если чаще и больше нажать, то приложение закроется быстрее. Сходная функция была обнаружена в Android 7.1 Nougat. Она называется режим “Panic Detection” или "обнаружения паники".


Система определяет, насколько часто пользователь нажал кнопку "Назад" за определенное время. Чтобы активировался "панический" режим, ее надо нажимать с частотой 0,3 сек. В этом случае приложение принудительно закрывается и пользователь переправляется на домашний экран. Это может заметно помочь в случае зависшего приложения или вредоносного ПО.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID планшет паника

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