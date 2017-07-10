В Android 7.1 обнаружен режим определения паники

Многим знакома ситуация, когда в нетерпении жмешь на крестик закрытия приложения и кажется, что если чаще и больше нажать, то приложение закроется быстрее. Сходная функция была обнаружена в Android 7.1 Nougat. Она называется режим “Panic Detection” или "обнаружения паники".





Система определяет, насколько часто пользователь нажал кнопку "Назад" за определенное время. Чтобы активировался "панический" режим, ее надо нажимать с частотой 0,3 сек. В этом случае приложение принудительно закрывается и пользователь переправляется на домашний экран. Это может заметно помочь в случае зависшего приложения или вредоносного ПО.