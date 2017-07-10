Ubuntu появилась в Windows Store

Как и ожидалось, компания Microsoft сделала доступной для пользователей установку Ubuntu, популярного дистрибутива Linux, из онлайн-магазина приложений Windows Store.





В мае на конференции Microsoft Build 2017 компания анонсировала упрощенный способ установить Ubuntu через Windows Store, а также рассказала о ведущейся работе с командами дистрибутивов SUSE Linux и Fedora Linux над слоем совместимости Windows Subsystem for Linux для аналогичного выхода в Windows Store.

Напомним, на прошлогодней конференции Build софтверный гигант представил превью интегрированной оболочки командной строки Bash и поддержку бинарных файлов для Ubuntu Linux для тогда еще не вышедшего обновления Windows 10 Anniversary Update. Теперь Microsoft предпринимает дальнейшие шаги в этом же направлении.

Как обещают разработчики, с выходом этих трех популярных дистрибутивов Linux в Windows Store приложения под Linux можно будет легко запускать буквально бок о бок с Windows-приложениями. Кроме того, доступность в Windows Store говорит о возможности запуска на устройствах с облегченной операционной системой Windows 10 S.