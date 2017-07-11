2ГИС запустил путеводители по городам

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС объявили о запуске новой функции — путеводителей по городам России. Проект реализован совместно с Aviasales и уже доступен в веб-версии 2gis.ru и мобильных приложениях 2ГИС для Android и iOS.





На данный момент готовы путеводители по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Казани, Екатеринбургу, Самаре, Волгограду, Красноярску, Владивостоку, Нижнему Новгороду, Горному Алтаю и Бишкеку.

Основу составляют подборки мест в городе, которые заслуживают отдельного и пристального внимания. В них указаны основные достопримечательности, бары и клубы, кафе и рестораны, места отдыха за городом, театры и музеи, а также сувениры. Кроме того, для некоторых городов созданы экскурсионные маршруты от местных СМИ и экскурсоводов. Например, маршрут по подмосковным усадьбам, места памяти Виктора Цоя в Петербурге, точки для красивых инстаграмов в Новосибирске.

Также в путеводителе есть подробное описание города, интересные цифры и факты, а Aviasales рассчитает, сколько будут стоить билеты на самолет в этот город. Как обещают разработчики, вскоре в 2ГИС появятся путеводители по 71 городу России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра.

Обновленный 2ГИС для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.