Яндекс.Переводчик для Android поможет выучить слова

Разработчики сервиса Яндекс.Переводчик выпустили обновление приложения для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Апдейт принес специальную функциональность для изучения слов. Ранее такие возможности появились в версии Яндекс.Переводчика для iOS.

Чтобы начать учить слова, нужно добавить их перевод в избранное, которое теперь можно синхронизировать между всеми устройствами пользователя. После этого при нажатии кнопки «Учить слова» в разделе «Избранное» начнут появляться карточки со словами. В конце теста будет показан результат с количеством слов, которые удалось вспомнить. Забытые слова будут чаще встречаться в карточках при следующих попытках. Число таких карточек и количество повторений слов можно регулировать в настройках. Новые возможности доступны для любых языковых пар.

Еще одно новшество — в приложении добавился офлайн-перевод с русского на татарский и казахский, а также обратно.

Яндекс.Переводчик для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play.