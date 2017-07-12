Microsoft выпустила Outlook для Android и iOS с переработанным интерфейсом

Компания Microsoft выпустила новую версию почтового приложения Outlook для мобильных устройств, работающих под управлением iOS и Android. Апдейт принес переработанный интерфейс для почтового клиента.





Так, сообщения стало удобнее читать — они все развернуты и четко отделены друг от друга. Щелкнув беседу в папке "Входящие", пользователь автоматически вернется туда, где остановился в прошлый раз, то есть ему не придется прокручивать беседу в поисках нужного сообщения. При наборе ответа можно просматривать и прокручивать более ранние сообщения беседы, достаточно нажать поле быстрого ответа внизу экрана.





Как отмечают разработчики, эти возможности постепенно внедряется для учетных записей Outlook.com, Gmail, Yahoo и iCloud. Вскоре они будут реализованы в Office 365.

Приложение Microsoft Outlook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.