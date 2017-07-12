Microsoft PowerPoint научился переводить презентации в реальном времени

Компания Microsoft объявила о доступности инструмента Presentation Translator, обеспечивающего перевод презентаций в режиме реального времени.





Напомним, Microsoft анонсировала Presentation Translator в мае на конференции Microsoft Build 2017. Он представляет собой дополнение для PowerPoint. После установки дополнения PowerPoint получает возможность автоматически переводить презентации с одного языка на другой и обратно.

Докладчик может автоматически добавлять субтитры в презентации, как на используемом языке для большей наглядности, так и в переводе на более 60 языков мира. Слушатели презентации могут читать субтитры на выбранном языке со своих устройств с помощью Microsoft Translator или переводить слайды, сохраняя их форматирование.