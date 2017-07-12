Приложение Microsoft Seeing AI для слепых описывает окружение вслух

Компания Microsoft выпустила приложение Seeing AI для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Оно призвано помочь слепым и слабовидящим людям лучше ориентироваться в своем окружении.

Приложение на базе технологий искусственного интеллекта анализирует окружение и воспроизводит аудиоописание расположенных рядом объектов и людей. Оно способно быстро распознавать и зачитывать короткие надписи, работать с документами, распознает товары по штрих-коду, картинки в других приложениях. Если сфотографировать и сохранить лица людей, приложение может их "узнавать", а также выдавать информацию о предполагаемом возрасте, поле и эмоциях. Еще одна возможность — общее словесное описание окружающей обстановки.


Приложение Seeing AI для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store, пока только в американском разделе.

Источник
Microsoft
Теги
смартфон планшет Microsoft IOS

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Microsoft выпустила Outlook для Android и iOS с переработанным интерфейсом
Microsoft PowerPoint научился переводить презентации в реальном времени
Яндекс запустил Диспетчерскую для автобусов

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 47
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28