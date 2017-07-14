Камера в приложении Facebook научилась делать GIF-ки

Команда социальной сети Facebook без особого шума добавила новую возможность в мобильное приложение. Камера в приложении научилась не только снимать фото и видео, но и сразу создавать анимированные GIF-изображения. Первым функцию обнаружил ресурс The Next Web.


Созданную GIF-ку можно дополнить рамочками и фильтрами. Пока новая функциональность обнаружена только в версии Facebook для iOS, а на платформе Android она еще не замечена. Кроме того, новшество распространяется постепенно и пока доступно не всем пользователям.

Приложение Facebook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
The Next Web
Теги
смартфон планшет IOS социальная сеть FACEBOOK GIF

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