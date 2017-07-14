WhatsApp разрешил пересылать документы любого типа

Команда популярного мессенджера WhatsApp выпустила обновление клиента для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стала возможность отправлять файлы любого типа.


Единственное ограничение — размер файла, он должен быть не больше 100 МБ. Еще одно новшество — чтобы увидеть все свои фото и видео, надо провести вверх при открытой камере внутри приложения. Кроме того, можно изменить текста (жирный, курсив, зачеркивание), если нажать и удерживать слово или текст при наборе в чате.

Обновленное приложение WhatsApp iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play, оно распространяется поэтапно и пока может быть доступно не всем.

Источник
Engadget
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер WhatsApp

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