В облегченном Яндекс.Браузере появилась защита от опасных сайтов

Команда разработчиков Яндекса сообщила о выпуске первого крупного обновления облегченной версии браузера для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.


Апдейт Яндекс.Браузера Лайт приносит защиту от опасных и мошеннических сайтов. Система Яндекса Protect в режиме реального времени ищет и анализирует сайты, которые содержат вредоносный код или крадут пароли и прочие личные данные. Эта информация используется в Поиске, Браузере и многих других сервисах компании. Новая версия Яндекс.Браузера Лайт также использует ее для показа предупреждений при открытии опасных сайтов.

Напомним, что Яндекс.Браузер Лайт – это экспериментальная версия браузера, которая занимает меньше места на устройстве, экономит заряд батарейки и оперативную память по сравнению со стандартной вариацией.

Яндекс.Браузер Лайт для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Яндекс
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