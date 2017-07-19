Мобильный Adobe Lightroom получил поддержку 3D Touch и Apple Pencil

Компания Adobe выпустила обновление приложения Lightroom для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Версия для Android получила новый пользовательский интерфейс.


Версия для iOS, помимо всего прочего, обзавелась поддержкой 3D Touch для функций редактирования, чувствительных к нажиму, а в вариация для iPad теперь поддерживает стилус Apple Pencil. Кроме того, мобильный Adobe Lightroom для обеих платформ получил поддержку новых моделей камер и объективов с ACR 9.12.


Обновленный Adobe Lightroom iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store (iPhone и iPadи Google Play.


Источник
Adobe
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS фото ADOBE Adobe Lightroom

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