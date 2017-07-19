Apple выпустила iOS 10.3.3

Компания Apple выпустила обновление своей мобильной платформы — iOS 10.3.3. Апдейт вышел спустя несколько недель тестирования и после шести бета-версий для разработчиков и публики. iOS 10.3.3 стал доступен через два месяца после релиза небольшого обновления iOS 10.3.2.





Обновление iOS 10.3.3 доступно "по воздуху" для всех пользователей iOS 10, кроме того, его можно скачать через iTunes. Судя по описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 10.3.3 исправляются ошибки и проведена работа над повышением безопасности iPhone и iPad.

Как ожидается, iOS 10.3.3 станет одним из последних обновлений для iOS 10, тогда как Apple начала переносить фокус на iOS 11. Анонс iOS 11 состоялся на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая прошла в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.