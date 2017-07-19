Moto Z начал обновляться до Android 7.1.1 Nougat
Motorola, ставшая подразделением Lenovo, начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.1.1 Nougat для смартфона Moto Z. На данный апдейт вышел для пользователей в Гонконге и Индонезии. Об этом сообщил профильный ресурс TechDroider.
Помимо стандартных новшеств Android 7.1.1 Nougat, апдейт приносит июльское обновление безопасности от Google и приложение для видеозвонков Google Duo. Отметим, до Android 7.0 Nougat смартфон Moto Z обновился еще в конце прошлого года.
ИсточникTechDroider