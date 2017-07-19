Приложение Nintendo Switch Online доступно для iOS и Android

Компания Nintendo выпустила мобильное приложение Nintendo Switch Online для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.

По словам разработчиков, приложение предназначено для того, чтобы расширить онлайн-возможности совместимых игр на Nintendo Switch. С его помощью можно просматривать сервисы для игр, приглашать друзей в социальных сетях поиграть и пользоваться голосовым чатом во время игры.


Приложение будет по-разному работать с совместимыми играми. Например, в Splatoon 2 игроки получат доступ к SplatNet 2, где можно просматривать статистику своих онлайн-боев, своего снаряжения и много другое.

Приложение Nintendo Switch Online iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Nintendo
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS NINTENDO

Комментарии

Из рубрикиПриложения
«Билайн» запустил мессенджер Veon
WhatsApp частично заблокировали в Китае
В мессенджере Google Allo появились реакции

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 70
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30