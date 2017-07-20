Apple добавила в Clips персонажей Disney и Pixar

Компания Apple выпустила обновление для своего приложения Clips, предназначенного для видеомонтажа на iPhone и iPad. Апдейт приносит десятки новых рисованных фигурок и открыток, в том числе, с персонажами Disney и Pixar.





Проще говоря, теперь пользователи могут добавлять в свои видео классических персонажей Disney и Pixar. В Clips 1.1 появились анимированные фигурки Микки Мауса, Минни Маус, Дональда Дака и Дейзи Дак, а также герои мультфильмов Pixar «История игрушек» и «Головоломка». Дополняют коллекцию персонажей новые анимированные открытки, созданные Disney, их можно добавлять к видео в качестве заставок.

Кроме того, в Clips появились 10 новых фигурок, созданных Apple, а также 12 открыток не относящихся к Disney и Pixar — от сверкающей водной глади до стелющегося дыма и оживающих трехмерных картин.

Приложение Clips устанавливается на все новые устройства iOS, а также доступно для бесплатной загрузки в App Store.