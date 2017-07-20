Смарт-часы ASUS ZenWatch 2 начали обновляться до Android Wear 2.0

Компания ASUS начала распространение давно ожидаемой прошивки с обновлением Android Wear 2.0 для смарт-часов ZenWatch 2. Об этом сообщили пользователи смарт-часов на официальном форуме ZenTalk.


Отметим, что производитель изначально обещал выпустить обновление для ZenWatch 3 и ZenWatch 2 в конце второго квартала 2017 года, но этого так и не произошло. Неделю назад был выпущен апдейт для ZenWatch 3, а теперь пришел черед и для ZenWatch 2.


По словам представителя ASUS, обновление ZenWatch 2 до Android Wear 2.0 будет распространяться в два этапа. Первая фаза распространения стартует в июле, а вторая — в конце июля или начале августа.

Источник
ZenTalk
Теги
ASUS смарт-часы Android Wear 2.0 Asus ZenWatch 2

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