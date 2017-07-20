Мессенджер Veon «Билайна» появился в App Store

Холдинг Veon, работающий в России под брендом «Билайн», выпустил версию своего одноименного мессенджера для платформы iOS. Напомним, вчера Veon представил мессенджер и запустил его для устройств на базе Android.

Мессенджер позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, совершать звонки, отправлять фото и видео, создавать групповые чаты. В приложении есть подборки новостей, популярных статей, музыкальных и видеороликов, а также возможность управлять своим тарифным планом у оператора.


Как отмечают разработчики, при использовании тарифного плана Veon для звонков, сообщений и обмена данными на территории России не используются минуты, сообщения и трафик, доступные пользователю в рамках тарифа. Абоненты входящих в холдинг Veon, в том числе «Билайн», могут управлять счетом, звонить и переписываться через приложение даже при отсутствии денег на счету. Кроме того, в приложении есть маркетплейс с партнерскими предложениями, акциями и скидками.

Мессенджер Veon для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Источник
Veon
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