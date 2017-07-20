Microsoft подтвердила прекращение поддержки Intel Atom Clover Trail в обновлениях Windows 10

Как мы уже писали, компания Microsoft оставила без поддержки обновления Windows 10 Creators Update целое поколение бюджетных устройств. Пользователи ноутбуков и гибридных планшетов на базе Intel Atom Clover Trail, выпущенных в 2013 и 2014 годах, жалуются на проблемы с совместимостью при попытке установить обновление Windows 10 Creators, вышедшее весной 2017 года.


Теперь представитель Microsoft подтвердил журналистам The Verge, что последние обновления Windows 10, действительно, не поддерживают процессоры Intel Atom Clover Trail. Как пояснил представитель, для реализации всех возможностей Windows 10 Creators Update требуется дополнительная аппаратная поддержка, а компания Intel прекратила поддержку этих систем и без нужных драйверов они не могут обновиться до Windows 10 Creators Update без опасности ухудшения производительности.

Вместо этого, Microsoft пообещала продолжить предоставлять для устройств на базе Intel Clover Trail более раннюю версию системы — Windows 10 Anniversary Update, а также выпускать необходимые обновления безопасности до января 2023 года.

Источник
The Verge
Теги
ноутбук Microsoft WINDOWS фейспалм Windows 10 плашет

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