Апдейт OnePlus 5 решает проблему со звонками в экстренные службы

На днях мы писали о проблеме, с которой столкнулись пользователи флагманского смартфона OnePlus 5 — при попытке позвонить в службу спасения 911 смартфон самовольно уходит в перезагрузку. Судя по всему, теперь эта проблема решена.


Вчера компания OnePlus выступила с официальным заявлением о том, что уже тестирует программное обновление, которое решит проблему. Сегодня OnePlus начала распространять прошивку под номером OxygenOS 4.5.6.

Это обновление приносит единственное изменение — устраняет сбой с доводкой в 911. Апдейт OxygenOS 4.5.6 распространяется "по воздуху" и весит около 32 МБ.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

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