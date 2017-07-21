Google выпустила Motion Stills для Android
Экспериментальное подразделение Google Research выпустило версию своего приложения Motion Stills для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android.
Напомним, год назад Motion Stills вышло в версии для iOS и предназначалось для работы с "живыми" фотографиями Live Photos. Изначально Live Photos появились в iOS 9 и представляют собой "оживленный" фотоснимок за счет снятых до и после спуска затвора нескольких секунд с движением и звуком.
Версия для Android позволяет снимать короткие видео и превращать их в синемаграфы или панорамы. Пользователи могут снимать короткие трехсекундные клипы одним нажатием и ускорять видео продолжительностью до 1 минуты с помощью функции "Перемотка вперед", отправлять друзьям повторяющиеся GIF-изображения и видео, объединять клипы, листая экран вправо, просматривать записанные клипы в ленте, а также пролистывать их и включать в режиме автовоспроизведения.
Приложение Motion Stills iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.