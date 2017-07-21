LG G4 начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Пользователи смартфона LG G4 начали получать оповещения о выходе обновления прошивки до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat.


Напомним, смартфон LG G4 вышел в 2015 году, изначально работал на Android 5.1 Lollipop, а затем обновился до Android 6.0 Marshmallow. Ранее LG заявляла, что не собирается дальше обновлять эту модель, ссылаясь на отсутствие оптимизации для самой свежей версии ОС. Однако весной производитель изменил свое решение результате жалоб потребителей на нарушение их прав на выбор.

На данный момент не все вариации LG G4 получили апдейт с Android 7.0 Nougat. Обновление доступно для версий с номерами F500K, F500L и F500S.

Источник
SlashGear
Теги
смартфон ANDROID LG Android 7.0 Nougat LG G4

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