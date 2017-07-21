Mozilla обновила безопасный браузер Firefox Focus

Компания Mozilla выпустила обновление для своего браузера Firefox Focus для Android спустя всего месяц после изначального запуска. Напомним, версия Firefox Focus для iOS вышла еще в прошлом году.

По словам разработчиков, Firefox Focus — это бесплатный, быстрый и простой в использовании приватный браузер, обеспечивающий безопасность пользовательских данных.

Среди новых возможностей — возможность просмотра видео в полноэкранном режиме, поддержка загрузок и открытие браузера прямо из оповещений.

Firefox Focus для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.