Mozilla обновила безопасный браузер Firefox Focus

Компания Mozilla выпустила обновление для своего браузера Firefox Focus для Android спустя всего месяц после изначального запуска. Напомним, версия Firefox Focus для iOS вышла еще в прошлом году.


По словам разработчиков, Firefox Focus — это бесплатный, быстрый и простой в использовании приватный браузер, обеспечивающий безопасность пользовательских данных.

Среди новых возможностей — возможность просмотра видео в полноэкранном режиме, поддержка загрузок и открытие браузера прямо из оповещений.

Firefox Focus для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Mozilla
Теги
ANDROID IOS браузер MOZILLA Firefox Focus

Комментарии

Из рубрикиПриложения
В Firefox для iOS появились ридер QR-кодов и ночной режим
Мессенджер ВКонтакте вышел из стадии бета-тестирования
LG G4 начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 72
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30