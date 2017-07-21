В Firefox для iOS появились ридер QR-кодов и ночной режим

Организация Mozilla выпустила новую версию своего браузера Firefox для мобильных устройств Apple — iPhone, iPad и iPod touch. Обновление Firefox 8.0 для iOS приносит сразу несколько новшеств.


Так, в браузере появился ночной режим, приглушающий яркость экрана. Новая вкладка теперь показывает недавно открытые сайты и самое интересное на них. Прочитать QR-коды можно с помощью встроенного ридера, кроме того, есть возможность автоматически отправить страницу или вкладку на другое устройство, синхронизированное с Firefox.

Обновленный Firefox для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Mozilla
Теги
смартфон планшет IOS браузер FIREFOX

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