В Firefox для iOS появились ридер QR-кодов и ночной режим

Организация Mozilla выпустила новую версию своего браузера Firefox для мобильных устройств Apple — iPhone, iPad и iPod touch. Обновление Firefox 8.0 для iOS приносит сразу несколько новшеств.





Так, в браузере появился ночной режим, приглушающий яркость экрана. Новая вкладка теперь показывает недавно открытые сайты и самое интересное на них. Прочитать QR-коды можно с помощью встроенного ридера, кроме того, есть возможность автоматически отправить страницу или вкладку на другое устройство, синхронизированное с Firefox.

Обновленный Firefox для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.