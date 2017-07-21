Одноклассники запустили аналитику для групп в мобильных приложениях

Команда социальной сети Одноклассники запустили новую возможность для мобильных приложений. Теперь администраторы групп в Одноклассниках смогут просматривать статистику и основные показатели аудитории на смартфоне.

В профиле группы в мобильной версии и приложениях Одноклассников появился раздел «Статистика» со всеми возможностями аналитики, которые ранее были доступны только в веб-версии социальной сети.

С помощью мобильной аналитики в приложении можно просматривать охват и вовлеченность группы, количество обратной связи от пользователей («классы», репосты, комментарии), прирост и отток подписчиков и так далее. В новом разделе также доступна аналитика по действиям участников группы: загрузкам, заходам, обратной связи и другим.

По вкладке «Публикации» можно посмотреть охват публикаций в группах и реакцию подписчиков, а в разделе «Аудитория» – распределение подписчиков по полу, возрасту, географии, платформам и источникам заходов в группу.

Просматривать статистику своей группы можно как в мобильной версии сайта Одноклассников, так и в приложениях для iOS и Android.