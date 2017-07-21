Мессенджер ВКонтакте вышел из стадии бета-тестирования

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о выходе стабильной версии десктопного мессенджера VK Messenger. С декабря прошлого года мессенджер тестировался на живых пользователях, а теперь вышел из стадии бета.


В новой версии VK Messenger разработчики обновили дизайн, исправили ошибки и добавили несколько улучшений. Среди новшеств — аудиоплеер для управления музыкой, длинные ссылки в переписке начали отображаться компактно, а также запоминается папка, откуда загружали предыдущий документ или фотографии. Кроме того, была выпущена отдельная сборка для Ubuntu 14.04


Приложение VK Messenger для Windows, macOS и Linux можно бесплатно загрузить с официальной страницы vk.com/messenger.

Источник
VK Messenger
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WINDOWS вконтакте мессенджер LINUX MACOS

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