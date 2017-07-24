Google выпустила финальную тестовую версию Android O

Компания Google выпустила финальную версию превью для разработчиков своей новой операционной системы Android O. Это означает, что выпуск стабильной версии для простых пользователей уже не за горами. Разработчики системы подтвердили это в заметке относительно выхода превью.





Отмечается, что они уже близки к началу публичного распространения системы на Android-устройства. Правда, Google пока так и не назвала точной даты релиза Android O, ограничившись весьма расплывчатым "этим летом".





Финальное превью носит номер 4 и не добавляет новых функций, но исправляет найденные ошибки и вносит завершающие оптимизации в систему и предустановленных приложениях. Впрочем, это все еще тестовая версия и в ней могут быть небольшие проблемы со стабильностью и ошибки.

Android O Developer Preview доступна для Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player. Напомним, в марте Google опубликовала первое превью Android O, ориентированное на разработчиков, а в мае запустила публичное бета-тестирование.