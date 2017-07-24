Microsoft прекращает поддержку Paint

Компания Microsoft опубликовала в разделе поддержки список устаревших и исключенных функций в обновлении Fall Creators Update, которое выйдет осенью 2017 года для операционной системы Windows 10.


Среди "устаревших" возможностей числится и растровый графический редактор Microsoft Paint, который компания выпускала с далекого 1985 года. Под "устаревшим" понимается, что продукт больше не находится в активной разработке и может исчезнуть из будущих релизов.

Впрочем, такой шаг Microsoft нельзя назвать неожиданным, поскольку компания представила более свежую версию редактора под названием Paint 3D в весеннем апдейте Windows 10 Creators Update.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS графический редактор paint

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